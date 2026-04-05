I went to Berlin for the day on Monday to harangue German journalists and others about their patronising attitude to the Baltic states. But the people who turned up agreed with me. It was those that didn’t come that I most needed to reach.

The text of my speech (in German) is at the end of this mailing (I didn’t stick to it).

This piece below will be published in EU Observer.

Ally to bully: the Magintern

Trump’s America is beginning to look like Brezhnev’s Soviet Union. So are its alliances.

A heroic narrative confers moral legitimacy, buttressed by resistance to external threats. Then self-interest kicks in, followed by bungling, outrage and collapse. That is the story of the Soviet empire, from the triumph over Nazi Germany in 1945 to the humiliation of 1991. Nato’s story is three decades longer. But it is beginning to look alarmingly similar, as memories of its heyday fade, and resentment at the United States’ bullying and erratic leadership grows.

The parallels are not exact. Nobody joined the Warsaw Pact voluntarily. Nobody was forced to join Nato. American behaviour in western Europe during the cold war was muscular and unscrupulous (and worse than that in Africa, Latin America and Asia); but it never came close to the Kremlin’s treatment of the captive nations. For all its faults, the United States and the alliance it led stood for freedom; the Soviet empire was mired in lies and mass murder.

But under the Trump administration, the United States’ Nato allies are checking out, intellectually and geopolitically, in a way that recalls the Warsaw Pact’s collapse. One reason is leadership. A hegemon can be brutal, but not inept. Even in his dotage, Leonid Brezhnev was not as publicly foul-mouthed as Donald Trump. The Soviet leader’s disastrous invasion of Afghanistan in 1979 looks like a strategic master-stroke compared to the US war against Iran. The stunning achievements of the US military there contrast sharply with the shambling strategic incoherence of their mission. As Afghan tribesmen humbled the Soviet Union’s armed forces, the empire’s demise suddenly looked more likely. Rebellion no longer seemed futile, while loyalty looked like a bad bet. Why take risks for a loser?

Corruption turns believers into cynics: true of the grotesque venality of the Brezhnev era, and the shameless grifting of the Trump clan now. Mental compasses are spinning. By early 1989, it was quite unclear what brand of communism (Gorbachevian glasnost? Czechoslovak stagnation? Foot-dragging Polish pragmatism?) the Warsaw Pact was defending. Nor is it clear what Nato is championing now. Is it the cautious liberalism of most European countries, or the bombastic nationalism of “Make America Great Again”, with its cheerleaders in Viktor Orbán’s Hungary, Robert Fico’s Slovakia and on the political fringes elsewhere?

Geopolitics is a muddle too. Is the alliance there to support Ukraine, or to stand on the sidelines? Is it a defensive alliance against Russia (in which case the US is now absent), or is it, as the Administration appears to think, a global expeditionary arm of American foreign policy (in which case the allies are missing). Memories of the glory days (remember “Europe whole free and at peace”?) are as faded as the holiday snaps from a failed marriage.

As the past glories recede, trust shrivels. A belated attempt by the US administration to revive the counter-propaganda efforts that it blithely abolished on coming into office has aroused suspicion not praise. Diplomats have been told to work alongside the Pentagon’s psychological operations unit, and to push back against not hostile states’ information operations, but domestic political forces in allied countries that promote anti-Americanism, or harm US economic interests (read: Big Tech and its cavalier attitudes to our privacy, copyright and child-protection laws). The Soviet Union enforced ideological discipline through the Comintern. Now a Magintern is looming. Vice-President JD Vance and others are trying to help Orbán win this week’s election in Hungary. American officials in Europe are now subject to the same mistrustful scrutiny as Alden Pyle, the naïve-but-duplicitous CIA officer in “The Quiet American”, Graham Greene’s novel of Vietnam in the early 1950s. That one ended badly too.

This next (warning: long) piece was originally destined for an American outlet so pedants will notice slight differences in style.

Europe’s Future After Trump Leaves NATO

As divorce looms, Europeans and Americans face difficult questions

By Edward Lucas

In less than three months’ time, NATO delegations will be packing for the alliance’s summit in Ankara. The agenda is empty, and the attendance of the most important guest, U.S. President Donald Trump, is unclear. European allies will have time aplenty to ponder their alarmingly short list of security options.

Trump’s decades-old dissatisfaction with NATO has boiled over as its member states steer clear of his botched war in the Gulf. Washington’s ostensible allies are “cowards” who face a “very bad future” for their “very foolish mistake,” he said, among other insults in recent days. Though he would need Congressional approval to withdraw formally from the alliance, he says the move is “beyond reconsideration”, adding “I was never swayed by NATO. I always knew they were a paper tiger, and Putin knows that too, by the way,”

Performative disdain is, of course, nothing new in the trans-Atlantic alliance. For decades, Americans have complained that Europeans spent too little and showed up late or ineffectively. For their part, Europeans have long shuddered at American heavy-handedness or inattention. But the tone has changed. Finnish President Alexander Stubb, the continent’s top Trump-whisperer, said that U.S. foreign policy has changed fundamentally. His message to allies: “Salvage what you can.” That is a sharp change of tone; last year, Stubb downplayed the dangers of a trans-Atlantic rift, saying that the alliance could be preserved through calm and reasoned engagement with Washington.

The question that Europeans face now is “what next?” Amid endless talk about strategic autonomy—that is, an escape from U.S. hegemony—they have never mustered the money, political will, and unity among themselves to do it. If Trump has indeed provided the necessary jolt, what would a European-led security system look like? Could it work? How soon would it be ready? And how would the United States react?

For European NATO members (with 600 million people and $30 trillion GDP, measured in terms of purchasing power), dealing with Russia (with a population of around 146 million and $7 trillion GDP) is, at least on paper and given time, quite feasible. After all, much smaller and poorer Ukraine has fought the Russian war machine nearly to a standstill. For now, however, Europe only provides two-thirds of the deployable capabilities needed for its own defense. The crucial remainder is provided by the United States, including expensive and hard-to-replicate high-tech systems, such as satellite reconnaissance and battlefield communications. The European NATO allies also lack mass, with past contingency plans calling for a total of 300,000 U.S. troops, along with U.S. weapons and supplies, to join in the event of a crisis. Today, the only big army in Europe is Ukraine’s.

The biggest gap is military leadership. In return for its nuclear guarantee to Europe, Washington decides whether any war is fought and how. It runs the main headquarters dealing with Europe, including the Joint Forces Command in Norfolk, Virginia, which is responsible for the Nordic-Baltic region—the most likely target for a Russian attack.

But the current war in the Gulf has shaken European assumptions. For starters, it exposed the limits of U.S. power. Many of the weapons that the United States would use to reinforce Europe, such as long-range precision strikes and air defense systems, have been used in or are committed to the war on Iran. The United States and allies in the Gulf fired more than 800 Patriot missiles during the war’s first few days—substantially more than the 600 that were supplied to Ukraine since Russia’s full-scale invasion began in 2022. The demands of the Pacific theater aggravate the shortfalls further. Even before the Iran war, Trump administration sources were floating the idea of a rapid U.S. drawdown in Europe; this could happen as soon as 2027, according to a report leaked to Reuters in December.

Overshadowing the practical questions are the psychological ones. The great military-bureaucratic edifice of NATO, with all its committees, plans, and exercises, is like an inverted pyramid. Its credibility rests on one decision by one person: the U.S. commander in chief. In the event of a Russian attack on Europe, would Trump choose to go to war with Russian President Vladimir Putin or try to strike a deal with him?

Worse, the United States may be not just an unreliable ally but an adversary. European leaders were shaken by U.S. Vice President J.D. Vance’s rhetoric at last year’s Munich Security Conference, White House threats to annex Greenland, and the explicit support that Trump and other administration figures have given to Hungarian President Viktor Orban, a pro-Moscow and anti-EU strongman, in the run-up to a make-or-break parliamentary election on April 12.

Europe’s decision-makers are also troubled right now by the Trump administration’s unilateral decision to seek rapprochement with Belarus, with a large number of political prisoners exchanged in return for a relaxation of banking, aviation, and other sanctions. While visiting Belarus last week, U.S. special envoy John Coale heaped praise on Belarusian autocrat Alexander Lukashenko and the “great value” of his opinion on global issues. Coale also claimed to be making “great progress” in “reconciling” Belarus“great progress” in reconciling Belarus and its neighbor Lithuania. Coale added that if the remaining 900-odd political prisoners are freed this year, the US will lift 80 % of its sanctions.

Humanitarian considerations aside, this sounds ominous. Belarus is a Russian satrapy and has been the tip of the spear in hybrid warfare attacks against Lithuania, Latvia, and Poland in recent years. It has weaponized migrant flows by actively bringing border crossers to these countries’ frontiers. Lately, Belarus has sent fleets of balloons into Lithuanian airspace, disrupting aviation and jangling nerves. It has also seized hundreds of Lithuanian trucks.

Allies expect the United States to support NATO and European Union efforts to deter the regime in Minsk from these stunts, not playing nice for reasons that it will not explain. Some think that the U.S. gambit is a trial balloon for a future rapprochement with Moscow. Others suspect baser motives, such as a deal involving Belarus’s potash industry, which has become newly interesting as the war in the Gulf sends fertilizer prices soaring. The U.S. gambit is already straining Europe’s internal and external cohesion. Business lobbies in Lithuania and Latvia would love to reopen lucrative transit routes with Belarus. It is not just Putin who plays divide and rule in Europe; Trump likes that tactic, too.

Already, Europe’s divisions—between east and west, north and south, big and small, rich and poor—hamper the development of a comprehensive alternative to NATO. This starts with the colossal costs of filling the U.S.-shaped gap: at least $1 trillion over the coming 10 years, according to an estimate by the International Institute for Strategic Studies. The EU’s €150 billion ($170 billion) Security Action for Europe (SAFE) fund is plagued by squabbles and delays. It neither raises enough money nor reforms sufficiently the bloc’s parochial and politicised defense procurement system. Now, the program faces competition. The United Kingdom, Finland, and the Netherlands are planning a new multilateral defense fund to borrow money and finance joint procurement. In a decade, that could make a difference.

But why would Russia wait? General Roly Walker, the British army chief, wrote in February that Britain and its allies were on a “collision course” with a fast-rearming Russia. He considers large-scale combat operations a possibility as early as next year.

With defense in tatters without the U.S. backstop, deterrence becomes vital. French President Emmanuel Macron announced in February that France is expanding its nuclear arsenal and will involve other countries in nuclear planning and deployment. Sweden, once a conscientious objector to weapons of mass destruction, is talking about nuclear weapons cooperation with the U.K. and France. The U.K., France, and Germany—known collectively as the E3—are in high-level secret talks about intensifying defense cooperation. Poland appears to be mulling its own nuclear weapons program. In past years, that would have breached taboos; in private, U.S. officials now speak benignly about what they call “friendly proliferation.”

Europe’s shift to self-sufficiency involves not just huge costs and long delays, but it also comes with greater dangers and smaller ambitions than a traditional U.S.-led NATO. Europe would in effect be downgrading from heavily subsidized, top-quality U.S. deterrence to a patchier and riskier homegrown version.

The most likely way forward is that a small circle of willing countries—perhaps a dozen out of NATO’s 32 members—do what they can in the time available. The nucleus for this would be the Joint Expeditionary Force, a U.K.-led grouping of the five Nordic countries, three Baltic states, and the Netherlands. Add Poland to this group plus some help from Germany and France, and you would have a military alliance that could stand a chance of defending itself against Russia. (Other priorities, such as grandstanding in the Indo-Pacific region, the Middle East, or Africa would have to go.) The defense plan would involve rapid reinforcement of front-line states, coupled with non-nuclear deterrence: long-range precision strikes from air-launched missiles.

The most pressing priority is the conflict that is already raging below the threshold of full-scale war. Foiling Russian sabotage, cyberattacks, subversion, and other stunts is already well practiced in countries such as Finland and Lithuania. That expertise is badly needed in countries farther west, where citizens are not used to the inconvenience, cost, and risks that front-line states accept uncomplainingly. If defense against these attacks is difficult, an even bigger gap is in deterrence: What is the answer if Russia disrupts aviation by jamming GPS navigation systems, damages critical infrastructure, or murders its critics living abroad?

These are all elements of a credible plan B for Europe after NATO. The main difficulty is developing this trajectory while not abandoning the parts of plan A—a NATO in which the United States still plays a role—that may still work. The trans-Atlantic alliance increasingly resembles a relationship involving coercive control: Europeans can barely imagine life outside the marriage, even as they realize that staying in it is intolerable. How will the Trump White House (or any future U.S. administration) react to signs that Europeans are planning to renounce the U.S. tutelage that has reigned on the continent since 1944 but wish to keep the household intact for now? The trans-Atlantic row over Trump’s war in the Gulf will seem manageable compared to the great trans-Atlantic divorce.

My Times piece on Thursday argued that Europeans should bargain harder with the Americans, for example over the cost of bases.

And here’s my speech in German from Berlin on Monday

Ich danke der Botschafterin und Mitarbeitern für die Einladung; meine Danke auch an Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen sowie Freunden, dass Ihr gekommen seid.

Wir betrachten heute einige Fehler und Missverständnisse, die die Sicherheit Europas untergraben. Auch meine kritischen Bemerkungen stammen aber aus Respekt, sogar Hochschätzung für den deutschen Journalismus. Ich werde zuerst etwa 15 Minuten das Problem skizzieren Danach freue ich mich auf eure Fragen.

Wir befinden uns hier in der estnischen Botschaft in Berlin, ein Gebäude, das ich als BBC Berlin-Korrespondent erst in 1988 besuchte. Mein Beitrag handelte sich um Besatzung und Besetzung. Estland existierte zwar völkerrechtlich, war noch unter sowjetischer Besatzung. Das Gebäude wurde auch seit Jahrzehnten besetzt. Die übrigens sehr höfflichen Hausbesetzer haben mir mit Verwunderung erklärten, das echte lebende Esten vor kurzem vorbeigeschaut haben. Damals in 1988 so unerwartet und unwahrscheinlich, als ob Einwohner von Atlantis auftauchten und zum Besuch kämen.

Fast 40 Jahre später, sind wir ein Bisschen weitergekommen. Aber vielleicht nicht genug. Lasst uns betrachten, was allgemein über Estland nun bekannt ist. Estland ist:

· Winzig.

· Eine ehemalige Sowjetrepublik, vorläufig unabhängig, seit 1991

· Weit entfernt, mit einer unmöglichen, obskuren Sprache, ganz anders, ein Grenzstaat.

· Ethnische verspaltet zwischen unterdrückten Russen und eine nationalistische Überschicht

· Estland zittert im Schatten Russlands

· Estland ist gegen Russland ungeschützt, sogar wehrlos.

Eigentlich, nichts davon stimmt. Mehr darüber später.

Auch wenn wir nicht so gut mit der estnischen Topografie sind, von Narwa haben wir wahrscheinlich gehört. Zumindest von den Schlagzeilen, Eine „russischsprachige Stadt“, wo die bekannte, Kreml-unterstützte „Volksfront Narwa“ heute für Autonomie kämpft, morgen vielleicht für Sezession. Genau wie im Ukrainischen Donbass in 2014. Ein finsteres Beispiel.

Kurz gesagt, und wissen wir alle: Narwa ist Putins nächstes Ziel.

Journalistisch betrachtet, ist das eine großartige Geschichte. Besonders für diejenigen unter uns, die vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, da wir den letzten, vorletzten und vorvorletzten Krieg verpasst haben. (Zwei mal in Ukraine, davor in Georgien 2008).

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber verfrüht als zu spät Alarm schlagen. Und aus redaktioneller Sicht, wenn wir selbst über diesen bevorstehenden russischen Angriff auf Estland nicht schreiben, werden ja unsere Konkurrenten bestimmt das machen. Glaubt mir, ich verstehe das. Ich arbeite mehr als 40 Jahre lang Journalist. Ich kenne den Druck des Wettbewerbs.

Doch aufgrund meiner Erfahrung mit dem Baltikum, mit Russland und mit der europäischen Sicherheit, über all die Jahre hinweg, glaube ich, dass viele von uns einen schwerwiegenden Fehler begehen. Volens nolens, wir wiederholen und verstärken russische psychologische Operationen. Wir machen sie glaubwürdiger.

Zurück zum Beispiel der sogenannten Narwischen Volksrepublik. Konkret, ist das eine halbherzige russische Psy-Op gegen Estland, ohne praktische Bedeutung. Vergisst nicht, aber, dass im heutigen Nervenkrieg des Kremls, das Schlachtfeld ist die Wahrnehmung….die Waffen sind Angst, Unsicherheit und Zweifel.

Wo ist eigentlich die Angst? Angst schürt nicht vor Ort, nicht in Narwa, nicht in Estland, sondern in ukrainischen, deutschen und anderen Medien.

Das parallel mit Ukraine im Jahr 2014 ist natürlich unvermeidbar. Aber wir müssen es auch relativieren. Ukraine befand sich damals im Chaos. Russische Propaganda fand in Teilen der Bevölkerung einen echten Anklang. Die meisten westlichen Länder waren sich der Bedrohung aus Russland nicht bewusst.

All dies trifft auf Estland nicht zu. Estland ist eines der am besten regierten Länder Europas. Estland verteidigt seine Verfassung und seine Grenzen mit Wachsamkeit und Entschlossenheit. Estland hat Verbündeten. Freilich, einige Einwohner Estlands, auch die mit russischer Herkunft mögen ihre Beschwerden haben. Aber das heißt längst nicht das sie von Putin regiert werden wollen.

Wir können nicht ausschließen das Russland irgendwann, irgendwo, irgendwie die NATO testen wird. Aber wir können mit Sicherheit sagen das Estland, Lettland und Litauen werden sich nicht einfach überrollen lassen. Das wurde im Ernstfall Podcast von der Welt behauptet. Es ist schlichtweg falsch. Ich finde es unverantwortlich, gelinde gesagt, solche Szenarien zu verbreiten.

Warum ist das wichtig? Esten selbst, wie Letten und Litauer glauben nicht die Kremlische Lügenmaschine. Sie wissen schon, dass ihre Länder auf allen Gefahren, äußeren als auch inneren, aufmerksam und wachsam sind.

Sie wissen, dass ihre Länder Einsatzbereit sind, und innerhalb weniger Stunden Zehntausende militärisch gut ausgebildete Männer und Frauen bewaffnet in Stellung bringen können. Weitaus besser, möchte man hinzufügen, als Länder wie Großbritannien oder, ich wage es kaum zu sagen, die Bundesrepublik.

Sie wissen, dass ihre Länder über Abschreckung verfügen – HIMARS-Raketen und andere Langstreckenwaffen, die Ziele tief im russischen Kernland treffen können. Sie wissen, dass sie Verbündete haben. Verstärkung findet statt bevor der Krieg beginnt, nicht erst danach. Die NATO operiert nicht mehr mit sogenannten Stolperdraht Plänen, die einen Gegenangriff erst nach einer russischen Invasion voraussetzen. Wir wissen alle, was in Butscha in der Ukraine geschah. Kein Zentimeter, keine Seele wird auch nur einen Tag lang der russischen Besatzung überlassen werden.

Die Esten wissen das. Die Russen wissen es auch. Aber ich bin mir nicht sicher, wie weit die deutschen, französischen, britischen und amerikanischen Medien das auch wissen.

Die Gefahr besteht darin, dass wir, in unserem Infosystem, Kremlpropaganda weiterverbreiten und ihr Glaubwürdigkeit verleihen. Denn Esten, Letten und Litauer glauben, was wir im Westen schreiben. Wenn wir ihnen sagen, dass Narwa als Nächstes dran ist, daß sie dem Untergang geweiht und wehrlos sind, hat das Bedeutung. Ausländische Investoren und Handelspartner könnten es ebenfalls glauben. Wahrnehmung schafft Realität. Unverantwortliche Berichterstattung in westlichen Medien kann eine Art fünfte Kolonne im Informationsraum sein.

Vergisst nicht, worum wir reden. Diese angebliche Narwa-Kampagne. Die Desinformationsaufklärer von Propastop berichteten, dass der betreffende Telegram-Kanal nur etwa 60–70 Abonnenten hatte. Eine Untersuchung von Postimees fand weder eine Führung, noch Finanzierung, noch, sogar, tatsächliche Unterstützer. Man vermutete, dass die einzigen aktiven Mitglieder der Gruppe andere Journalisten waren — oder vielleicht jemand vom estnischen Sicherheitsdienst.

Dennoch machte diese „Geschichte“ in ganz Europa Schlagzeilen, nicht zuletzt in der Bild-Zeitung, die fragte „Bereitet Putin einen Angriff auf Estland vor?“ Auch aus Berlin schrieb der deutsche Außenpolitikexperte Nico Lange: „Vorsicht! Das ist kein Scherz … das Drehbuch ist bekannt.“

Ich will nicht unfair sein – die deutsche Berichterstattung ist längst nicht das einzige Problem.

In den letzten Jahren erschienen Dutzende Artikel aus anderen Ländern mit Überschriften wie „Ist Narva das nächste Ziel?“, ein Musterbeispiel oberflächlichen und vereinfachten Journalismus, sowohl in der gewählten Perspektive als auch in den gezogenen Schlussfolgerungen.

Im Juni zum Beispiel im Economist—für 30 Jahre mein Arbeitgeber—erschien der Artikel unter der Schlagzeile „Putin’s Next Target: Estonia prepares for Invasion, while the Russian minority grows restless“. Eine Überschrift die Empörung aus löst. Der Inhalt auch. Um nur einen der vielen Fehler auszuwählen, der Artikel behauptete, russische Drohnen würden „regelmäßig“ über dem Stadtmuseum von Narva kreisen. Für den Leser impliziert dies, dass die estnischen Behörden von diesem Eindringen in ihren Luftraum nichts wissen oder nicht willens oder in der Lage sind, etwas dagegen zu unternehmen. Dies ist jedoch weit gefehlt: Estland ist eines der fortschrittlichsten Länder Europas im Bereich der Drohnen- und Drohnenabwehr. Der Economist hat diese reißerische Behauptung inzwischen aus seinem Artikel entfernt.

Worum geht’s eigentlich hier? Lasst uns einen Schritt zurücktreten. Warum begehen wir diese Fehler? Was ist es am Baltikum, das uns dazu verleitet, unsere Ansprüche zu senken? Ich habe am Anfang einige gängige Klischees erwähnt. Schauen wir sie uns noch einmal genauer an.

Das Problem beginnt mit der gängigen Beschreibung Estlands: als eine „winzige“ „ehemalige Sowjetrepublik“ mit einer „bekanntermaßen schwierigen Sprache“ und „ernsthaften ethnischen und sprachlichen Spaltungen“. Manche Länder sind tatsächlich winzig; Andorra (83.000 Einwohner), Liechtenstein (40.000) und Monaco (38.000) fallen einem da ein. Estland hat etwa die gleiche Fläche wie die Niederlande oder Niedersachsen, und eine ähnliche Einwohnerzahl (1,3 Millionen) wie Zypern. Wer bezeichnet Zypern als „winzig“?

Das Problem ist weniger die Ungenauigkeit als die damit verbundene Anspielung. Ein „winziges“ Land klingt wie ein Witz, eine geopolitische Kuriosität wie die gerade genannten Kleinstaaten. Kein realer Ort, deswegen keine ernsthafte Beschäftigung.

„Winzig“ steht auch im impliziten Gegensatz zum „großen“ Russland. Warum sollte man sich mit einem Giganten anlegen, um ein „winziges“ Opfer zu verteidigen? Die Formulierung der Frage prägt bereits die Antwort.

Ähnlich abwertend ist die Bezeichnung „ehemalige Sowjetisch“. Estland ist nur insofern „ehemalige Sowjetunion“, als die Tschechische Republik ein Teil des „ehemaligen dritten Reiches“ ist – eine beleidigende Bezeichnung, die wir heute in keinem Fall verwenden.. Die baltischen Staaten heute als „ehemalige Sowjetstaaten“ zu bezeichnen, verbindet sie implizit mit der imperialen Einflusssphäre des Kremls. Es untergräbt subtil die Vorstellung, dass es sich um echte, unabhängige Länder handelt.

Ein vierter Fehler ist die Übertreibung und Vereinfachung ethnischer und sprachlicher Unterschiede. Der Kreml hat russischsprachige Menschen außerhalb Russlands zu einer politischen Kategorie stilisiert: zu „соотчественники”,compatriots“ oder – um nochmal ein Parallel mit der Hitlerzeit zu ziehen — Volksrussen, die den Schutz des russischen Staates verdienen, und den der russische Staat zu schützen verpflichtet sei. Dies führt zur Vorstellung einer „russischen Minderheit“ als monolithischer politischer Kraft mit einer gemeinsamen sprachlichen und ethnischen Identität.

Eigentlich braucht jede Erwähnung russischsprachiger Bevölkerungsgruppen präzisen Erläuterung. Angesichts der Geschichte der Besatzung und der Sprachunterdrückung spricht jeder Este, Lette und Litauer, der in der Sowjetunion aufgewachsen ist, auch Russisch, manchmal akzentlos. Was heißt denn Muttersprachler? Menschen können im privaten, beruflichen bzw. öffentlichen Kontexten mehrere Sprachen sprechen. Wieso geht das den Kreml an?

Hier muss man auch eine moralische Dimension einziehen, die historische Gerechtigkeit betrifft. Unter sowjetischer Herrschaft waren Esten (und Letten) eine wirtschaftliche, soziale und sprachliche Unterschicht im eigenen Land; sie wurden gezwungen, Russisch zu lernen, eine ebenfalls schwierige Sprache, und wurden weitgehend von Migranten aus dem sowjetischen Hinterland regiert und verwaltet. Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit hat sich die Situation grundlegend geändert. Diese Veränderungen sind für manche befremdlich. Doch die Beschwerden der ehemaligen Kolonialsiedler in der Zeit nach der Unabhängigkeit verdienen keine sofortige, automatische Zustimmung.

Nicht nur die Definition „Russische Minderheit“ ist umstritten. Die klischeehafte Behauptung, Russen in Estland seien „unruhig“, verdient eine kritische Betrachtung. Wenn dies wirklich zuträfe, würde es ein geopolitisches Erdbeben ankündigen. Doch ohne Beweise behauptet, ist es rein Panikmache. Tatsächlich ist die pro-Kreml-Stimmung in Estland, die ohnehin äußerst gering war, seit dem Ukraine-Krieg deutlich nachgelassen. Es gibt nicht nur keine Politiker, die gegen die estnische Unabhängigkeit aussprechen, sondern auch keine Demonstrationen, keine Gerichtsverfahren, keine Petitionen, sogar keine Graffiti. Man könnte schreiben „Es gibt in Estland vereinzelte Unzufriedenheit, auf verschiedenen Gründen, in einigen Bevölkerungsgruppen mit Verbindungen nach Russland“. Das käme der Wahrheit näher. Doch es ergibt keine Schlagzeile.

Panikmache möge unbegründet sein, sie hat aber Konsequenzen. Sie beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit der estnischen Verteidigung. Sie überschätzt die Wahrscheinlichkeit einer russischen Militäraggression und unterschätzt die Wahrscheinlichkeit, dass diese verhindert und abgewehrt werden kann.

Noch ein Beispiel. In seinem Buch „Wenn Russland gewinnt: Ein Szenario“ skizziert Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr München, einen russischen Angriff auf die estnische Stadt Narva und die Insel Hiiumaa, auf deutsch Taginsel. Masalas Buch legt auch nahe, dass „kleine grüne Männchen“ auch vorher estnisches Territorium betreten würden.

Dies ist nahezu unmöglich. Sein Buch stellt „zwei russische Brigaden“ vor, die „von Norden und Osten her in Narva einmarschieren“. Waren sie auch unsichtbar? Die estnische Aufklärung ihre Präsenz auf der Grenze verpassen? Und wie kommen physisch die Einmarschiere an? Es gibt nur eine einzige Brücke über den 77km-langen Narwa Fluss. Im Kriegsfall wird sie innerhalb Minuten, bzw. Sekunden, gesprengt. Auch laut Masala, die estnische Streitkräfte sind dem Angriff völlig hilflos ausgeliefert und unternehmen keinerlei Anstrengungen, den russischen Brückenkopf zurückzudrängen.

Das ist völlig unplausibel.

Zuerst. Estland gehört zudem zu den NATO-Staaten mit der besten Verteidigung gegen sogenannte Unterschwellenangriffe: Subversion, Sabotage und ähnliche Aktionen. Estland hat seit Jahren seine Grenzen für Besucher aus Russland geschlossen, nicht zuletzt, um solche Szenarien zu verhindern.

Zweitens. Ein Angriff auf Estland wird ein Angriff auf die NATO und würde sofort andere Länder miteinbeziehen. Die britisch geführte NATO-Kampfgruppe, die in Estland stationiert ist, umfasst auch französisches Personal. Lange bevor die NATO (und Washington) in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, würden regionale Verbündete von dem JEF – Joint Expeditionary Force — Estland verstärken.

Kurz gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines russischen Militärschlags gegen Estland ist gering. Wir sollten uns auf andere Bedrohungen konzentrieren. BND-Chef Bruno Kahl vermutet, dass Russland Konfrontationen inszenieren wird, um Schwäche in unserer Entscheidungsfähigkeit des Bündnisses aufzudecken und zu verschlechtern. Dies gilt insbesondere für Länder mit einer schwächeren Sicherheitskultur und einem geringeren Bedrohungsbewusstsein. Leider gibt es dafür zahlreiche Beispiele.

Estland hat sich in den letzten 36 Jahren als äußerst leistungsfähig, handlungsfähig und entscheidungsfähig bewiesen. Wir sollten das erkennen.